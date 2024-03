Mai come quest’anno la memoria divide. Ma non la memoria in sé: sulla celebrazione del ricordo della Shoah , destra di governo e sinistra di opposizione ... (ilfattoquotidiano)

I lavori per completare il camminamento da e verso Mazzaferro sono in partenza e potrebbero portare delle novità anche per l’accesso a via Strada Rossa. Lo ... (ilrestodelcarlino)

Convivere con il Covid dopo l'emergenza, a Roma esperti a confronto: Incontro tra i rappresenti dell'alleanza che ha sostenuto la campagna 'Affrontiamo insieme la nuova normalità' ...adnkronos

itSla, tArislea pubblica il bando 2024 per finanziare nuovi progetti di ricerca: Milano. Apre oggi il nuovo Bando per il finanziamento di progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) promosso da Fondazione AriSLA ETS, ente non profit che dal 2009 supporta ricerca ...sassarinotizie

Lavoro al ristorante, 50 euro per 14 ore: «Contratto Non te lo posso fa'...». Il colloquio con la telecamera nascosta: Una paga da fame per lavorare tutto il giorno. Sono tante le storie raccontate oggi nel corso delle celebrazioni per i 74 anni della Uil e che riguardano giovani lavoratori sfruttati, o almeno che i..leggo