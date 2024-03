Conte e Speranza | l' idillio va in frantumi in Basilicata

(Di martedì 5 marzo 2024) Giuseppee Roberto, inseparabili sin dai tempi della gestione della pandemia, sono divisi sul nome del candidato in

"È stato accostato il mio cognome e quello di Giuseppe Conte alla parola condanna. Siccome noi siamo stati in tribunale ma c'è stata un'archiviazione con ... (ilgiornaleditalia)

dura contestazione nei confronti dell’ex ministro della Salute, Roberto Speranza , in merito alla presentazione del suo nuovo libro Momenti di tensione quelli ... (cityrumors)

"È stato accostato il mio cognome e quello di Giuseppe Conte alla parola condanna. Siccome noi siamo stati in tribunale ma c'è stata un'archiviazione con ... (ilgiornaleditalia)

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mark Iuliano , ex Salernitana e Juventus, soffermandosi anche sul futuro di Antonio Conte , tecnico accostato... (calciomercato)

Elezioni regionali in Basilicata col caso Chiorazzo che spacca il centrosinistra: lite Pd-M5S sul candidato: Angelo Chiorazzo è il nodo del Contendere, con Roberto Speranza che spinge, Giuseppe Conte che frena e il Pd che si spacca. Intanto il tempo stringe: mancano poco più di due settimane alla chiusura ...notizie.virgilio

Regionali Basilicata, è guerra tra Pd e M5S: “non vogliamo Chiorazzo”. E Renzi mette il vento su Speranza: Mentre in Sardegna ed in Abruzzo, il “Campo largo” è riuscito a trovare una quadra, in Basilicata c’è il caos più totale con una mega rissa tra Pd, Conte e Renzi. La direzione dei Dem lucano ha ...strettoweb

Conte, al momento la preferenza sarebbe per il Bayern: Accostato anche ad un possibile ritorno sulla panchina della Juventus, Antonio Conte sarebbe, al momento, maggiormente tentato dalla possibilità di fare un'esperienza al Bayern Monaco: ...tuttojuve