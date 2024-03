Conservazione digitale | oltre 2 milioni di articoli di ricerca scomparsi da Internet

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 5 marzo 2024) Uno studio rivela cheil 25% degliaccademici, su un totale di sette, non viene conservato in modo adeguato online, mettendo a rischio la verificabilità delle informazioni scientifiche. La catena delle note a piè di pagina e la sua importanza Secondo l’autore Martin Eve, la base della scienza e dellarisiede nella possibilità di verificare citazioni e fonti. Tuttavia, la mancanza dimette a rischio questa pratica essenziale. L’analisi condotta da Eve, in collaborazione con Crossref, ha evidenziato che più di duedi, contrassegnati con DOI attivi, non sono stati archiviati, sollevando L'articolo proviene da News Nosh.