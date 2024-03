Concorso straordinario scuola Ter | caos sull’assegnazione delle sedi | candidati costretti a spostarsi per km

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) C’è Marianna che da Monza dove abita e lavora dovrà andare a Rivarolo del Re ed Uniti, un comune di 1.800 abitanti della provincia di Cremona senza nemmeno la stazione dei treni e Mariele che da Leonforte, in provincia di Enna sarà costretta a migrare per un giorno a Palermo, mentre Viviana da Mazara del Vallo (Trapani) andrà proprio a Leonforte, quasi trecento chilometri di viaggio in auto dal momento che la ferrovia a Pirato (Leonforte) è inattiva. Così farà Francesco che da Lodi è stato destinato a Ostiglia in provincia di Mantova e Benedetta che da Milano andrà – ci dice – “in un paese che inizia con la ‘u’ in provincia di Bergamo che non ho mai sentito nella mia vita”: Urgnano, dove anche lì si arriva o in macchina o in bus perché i binari non esistono. Sono solo alcunestorie dei 370milaal...