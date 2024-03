Con Meloni più voli di Stato | la classifica dei ministri che ne usano di più

(Di martedì 5 marzo 2024) Nel 2023 idel Governohanno viaggiato a bordo didipiù dei loro predecessori nei cinque anni precedenti. È quanto emerge analizzando i dati appena pubblicati online dalla Presidenza del Consiglio. L’anno scorso ihanno volato a spese dei contribuenti 165 volte a fronte delle 157 deiin carica nel 2022 (governi Draghi e), delle 126 del 2021 (governi Conte II e Draghi) e delle 49 del 2019 (governi Conte I e II). Antonio Tajani, titolare degli Esteri, è per ovvie ragioni il ministro che ha utilizzato piùdidurante il 2023: 46. Al secondo posto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, con 24 “blu”, e al terzo Guido Crosetto, titolare ...

