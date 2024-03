Con l' Ucraina nell' Ue per le politiche agricole servirebbero altri 100 miliardi

ROMA – “La pace non è mai un’utopia. Bisogna che non ci sia la sconfitta dell’Ucraina perché altrimenti sarebbe una resa. Dobbiamo continuare a sostenere ... (lopinionista)

Asse Parigi-Praga per il sostegno comune all'Ucraina: Sul fronte giustizia, il Zelensky ha ringraziato martedì la Corte penale internazionale per aver emesso mandati di arresto per due alti ufficiali militari russi con l'accusa di aver attaccato ...it.euronews

Missili Taurus all'Ucraina dopo l'affondamento del pattugliatore russo: la pressione di Londra su Berlino. Cosa sono e come funzionano: E il successo degli attacchi con avanzatissimi droni marini come i Magura V5 dell’altra notte contro il pattugliatore, hanno permesso a Kiev di riaprire un corridoio sicuro via mare per le ...ilmessaggero

Europei Paralimpici, spada d'oro con Rossana Pasquino. Sciabola, bronzo per gli azzurri Giordan e Dei Rossi: Domani le prove di squadra a Parigi: in pedana l’Italia della sciabola maschile, con Giordan, Dei Rossi e Paolucci, e della spada femminile in cui il quartetto azzurro Brunati, Pasquino, Markowska e B ...corrieredellosport