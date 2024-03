Con i test psicoattitudinali si indebolisce la figura del magistrato e si infrange la Costituzione

(Di martedì 5 marzo 2024) Mercoledì, 28 febbraio 2024, la Commissione Giustizia del Senato, nell’esprimere “parere favorevole” sul decreto attuativo della riforma Cartabia del 2022 sull’ordinamento giudiziario, licenziato a novembre dal Consiglio dei Ministri, ha inserito nel parere l’ “incoraggiamento” a prevedere “” per “aspiranti magistrati”. Questo “incoraggiamento”, che può apparire di carattere marginale, è in realtà un ennesimo provvedimento, minuto e insidioso, che inerisce a una politica perseguita da tempo dai governi degli ultimi trenta anni, ed ora, in modo davvero concludente, dall’attuale governo in carica, il cui fine ultimo è quello di concentrare i poteri in una sola persona, e dare così un colpo finale all’unità del “Popolo italiano”, e a ciò che resta del nostro “Stato comunità”. A ben vedere, l’aspetto fortemente negativo di questo ...

Per l’Inter 9ª vittoria nelle ultime 9 partite di campionato e +15 sulla Juventus. Asllani apre le danze, controverso il rigore per il gol di Sanchez . Il ... (corriere)

Mettiamola così, ci sono notizie che per mille ragioni passano in sordina, o almeno non finiscono nel setaccio della cronaca, specialmente di quella stampa ... (ilgiornaleditalia)

Decreto Semplificazioni, la bozza: precari di sostegno confermati dalle famiglie con test di gradimento e stop alla call veloce: Continua l’iter del decreto Semplificazioni. La bozza del documento, secondo quanto riporta Anief, contiene novità per il mondo scolastico, agli articoli 21, 22 e 23. Decreto semplificazioni, le misur ...tecnicadellascuola

test magistrati. Parla l’ex magistrato Ingroia: “Con test attitudinale non si risolve nulla. Banco di prova è un altro”: Ancora una volta è una misura propagandistica e guerresca contro i magistrati che viene contrabbandata ai cittadini come un toccasana per risolvere il problema reale di magistrati non sempre dotati ...secolo-trentino

Tennis, la stagione di Murray parte da Biella: Lo scozzese Andy Murray riparte dall’Italia e da Biella. Il tennista è infatti costretto a saltare gli Australian Open dato che fino a qualche ... Si sta facendo davvero di tutto per far in modo che ...sport.virgilio