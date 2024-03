Comunista rivoluzionaria Collettivi e centri sociali piangono la brigatista Balzerani

Chi è Barbara Balzerani, morta la brigatista 75enne ‘primula rossa’ del sequestro Moro: non si pentì mai, critica contro le Nuove Br: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

L’inchiesta. Il comandante Carlos: dal marxismo-rivoluzionario all’Islam: “Ho vissuto la mia infanzia in un’atmosfera intrisa di misticismo rivoluzionario”, scrisse in seguito Carlos. È quindi con un destino chiaro che questo futuro amante del kalashnikov si unirà alla ...secolo-trentino

Il dittatore rosso sulla tessera di partito: Rifondazione celebra Lenin: Rifondazione Comunista lancia propria nuova campagna di tesseramento nel segno di Lenin e delle sue parole d'ordine. Con buona pace della risoluzione Ue che condanna l'uso dei simboli dei totalitarism ...ilgiornale