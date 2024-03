Commercio Roma – De Santis Cr | “La Giunta Gualtieri ci ripensi e non aumenti la tassa Coosap agli edicolanti”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 5 marzo 2024) “La decisione dellaCapitolina di penalizzare le edicole di giornali aumentando del 45% la cosap – ossia il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche – si pone totalmente in contrasto con gli innumerevoli proclami, fatti dall’Amministrazione capitolina, di salvaguardare questa categoria di lavoratori. Non è la prima contraddizione in cui incappa lache, come denunciato dai sindacati, ha già deliberato un Piano delche prevederebbe la chiusura o lo spostamento di numerosi punti vendita – soprattutto nel Municipio I – e un Regolamento per la rivendita dei giornali privo di una benchè minima programmazione. Alla luce di ciò, esprimiamo la nostra piena solidarietà, auspicando altresì che lacapitolina, ...