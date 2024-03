Come sta davvero Chiara Ferragni? L’esperto analizza l’intervista da Fazio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 5 marzo 2024) La crisi matrimoniale con Fedez non è una strategia esta soffrendo per tutto ciò che sta accadendo nella sua vita dal giorno del Pandoro gate. Lo conferma ai nostri microfoni Rudy Lanza, esperto di comunicazione non verbale, al quale abbiamo chiesto di fare un’analisi dei gesti dell’imprenditrice digitale durantedi domenica 3 marzo a Che Tempo che Fa di Fabio. Secondo lo psicologo,mostra difficoltà a mostrare le sue emozioni in due particolari momenti: quello in cui parla di fraintendimento nella comunicazione, quindi dell’errore commesso e l’altro in cui parla di Fedez. Sono le due cose che più la fanno soffrire in questo momento. (Ansa Foto) -cityrumors.itDottor Lanza, che idea si è fatto deldi...