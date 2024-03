Come schiarire i capelli seguendo metodi naturali

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 5 marzo 2024) Sta arrivando la bella stagione e pian piano anche l’estate. I riflessi dorati che rimangono suipost mare ci piacciono e vorremmo averli tutto l’anno.fare a? Indubbiamente un parrucchiere esperto può aiutarti a ottenerli rapidamente, ma se vuoi provare a farli senza prodotti chimici e nella comodità di casa, ci sono deiche ti spieghiamo noi. The Business of Fashion Celebrates The BoF500 Class of 2023 During Paris Fashion Week - Arrivals PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Troye Sivan attends the #BoF500 Gala during Paris Fashion Week at Shangri-La Hotel Paris on September 30, 2023 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for The Business of Fashion) Pascal Le Segretain/Getty ImagesHai tutti i presupposti per procedere? Ci sono da fare delle ...