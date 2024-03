(Di martedì 5 marzo 2024) Teatro Principe esaurito, combattimenti spettacolari, pubblico entusiasta, grandi personaggi a bordo ring tra i quali spiccava l’ex Presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli: la Night of Kick and Punch 15 è stata un successo da ogni punto di vista.Micheleha conquistato il mondiale Master di kickboxing WKF superando ai punti lo spagnolo Younes Fahmi Maouroudi dopo tre riprese da due minuti ciascuna. Le regole consentivano di sferrare pugni al di sopra della cintura e calci anche alle gambe. Il limite di peso era fissato a 67 kg. "Il mio avversario aveva un destro potente – ha commentato Michele– e quindi nelle prime due riprese l’ho tenuto a distanza colpendolo con i calci alle gambe ed allo stomaco. Con uno di questi ultimi, l’ho spedito al tappeto nel secondo round. Nel terzo round ho ...

Sono entrati in casa di un Anziano di 83 anni e dopo averlo picchiato e minacciato gli hanno portato via tre orologi preziosi, tra cui due Rolex, per un ... (ilfattoquotidiano)

Ogni famiglia ha le sue abitudini e ogni genitori ha le sue regole con i figli : ecco l’esperienza di una giovane mamma come in molti sostengono, fare i ... (cityrumors)

Come picchia l’avvocato, Briamonte campione Masters: E’ stato un match tanto spettacolare che potrebbe essere usato Come spot pubblicitario per la kickboxing". Anche gli altri combattimenti sono stati all’altezza delle aspettative. Si sono svolti con le ...ilgiorno

Anziana picchiata e rapinata in casa finisce in ospedale: Aggredisce anziana in casa per derubarla e la picchia: arrestato 49enne Ore convulse per una signora di Fondi che tra sabato 2 e domenica 3 marzo è stata assalita mentre era in casa. Un soggetto, ...ilcorrieredellacitta

picchia il padre 80enne fino a ucciderlo: il 49enne confessa: Il parricidio in Giappone e i dati OCSE Nell’isola nipponica il parricidio è un reato che, Come previsto in Italia, porta con sé numerose aggravanti, tanto che negli anni successivi alla guerra la ...notizie

Studente 15enne rimproverato picchia il prof e gli frattura l’omero: A Taranto uno studente di 15 anni dell’Istituto Alberghiero “Elsa Morante” di Crispiano ha aggredito un professore davanti all’istituto. Il docente, 55 anni, aveva rimproverato il ragazzo per aver ...zoom24

Studente rimproverato picchia docente, omero fratturato: Uno studente di 15 anni ha aggredito un docente 55enne davanti all’istituto alberghiero “Elsa Morante” di Crispiano (Taranto) dopo che aveva urtato con lo zaino l’auto del processore e quest’ultimo lo ...trmtv