“Come hai potuto” Grande Fratello | il passo falso di Sergio | Beatrice e il pubblico di sasso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Ieri sera è andata in onda un’altro appuntamento con il. La puntata si è aperta con la discussione tra Grecia Colmenares eLuzzi. Le due attrici erano molto legate, ma negli ultimi tempi hanno rotto totalmente. “Dopo due mesi e mezzo di amicizia ho fatto qualcheindietro, èse non riuscissi ad andare oltre un certo limite. Non mi deve abbracciare, la retorica è finita. Non la reggo più. È irritante. Non rispetta neanche la lingua italiana, dopo avere lavorato per anni in Italia”, ha dettoin diretta. Grecia ha detto della coinquilina: “Non la sento sincera, non mi piace il suo sguardo, non mi piace lei, non mi piace il suo modo di comportarsi con me. Le dà fastidio la mia felicità”, ha risposto l’attrice delle telenovelas. In questo ...