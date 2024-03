Come finirà a Wimbledon | Jannik Sinner | la profezia di Murray mette i brividi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) “Il ritiro? Probabilmente non proseguirò dopo l'estate. Me lo chiedono dopo ogni partita, perciò non parlerò più di questo argomento fino a quando non sarà arrivato il momento di fermarmi. Però non ho intenzione di giocare molto dopo questa estate. Il tennis Mi ha dato grandi lezioni di vita ed è stato mio compagno di viaggio per tanto tempo. Ma ho una bella famiglia e una bella casa che mi aspettano quando non giocherò più”. Commenta così Andyin un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Lo stop definitivo potrebbe arrivare dopo, che “è un torneo che significa moltissimo per me. Però mi piacerebbe scendere in campo ancora una volta anche al Roland Garros”. Proprio dopo si giocheranno i Giochi Olimpici, dopo il torneo di Londra: “Sarà sicuramente un cambio di superficie complicato da gestire, soprattutto per chi sarà arrivato in fondo ...