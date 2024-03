Come evitare sovrapposizioni tra Aise e Aisi? Le esperienze di Usa e Francia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024) Una delle novità della Relazione annuale 2023 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, pubblicata mercoledì, è un’assenza. Quella del prospetto dell’output informativo delle due agenzie di intelligence, per anni presenti in questi documenti preparati dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Al netto delle voci “Paesi” e “Proliferazione di armi di distruzione di massa, di armamento convenzionale e tecnologie spaziali” che sono esclusiva dell’(Agenzia informazioni e sicurezza esterna), le altre (“Spionaggio, ingerenza e minaccia ibrida”, “Sicurezza ambientale e del territorio”, “Immigrazione clandestina”, “Criminalità organizzata”, “Terrorismo ed estremismi”, “Spazio cibernetico” e “Sicurezza economico-finanziaria”) raccontavano, anche visivamente, quelle “” trae ...