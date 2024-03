Come disattivare le chiamate vocali e video su X

(Di martedì 5 marzo 2024) Ti convienelesu X se ci tieni alla tua privacy e alla tua sicurezza. X, noto ai piùTwitter, ha attivato le nuove funzionalità di chiamata audio eper tutti gli utenti, non solo per coloro che hanno un account a pagamento. Tuttavia, dal lancio si è verificato un problema legato alla privacy. Dopo l’aggiornamento, chiunque ti segua sulla piattaforma può chiamarti e visualizzare il tuo indirizzo IP per impostazione predefinita. Elon Musk sotto inchiesta per l’acquisizione di Twittersu X, disattivali! Elon Musk è noto per prendere decisioni non sempre popolari o al limite della legalità ed è così che sta portando avanti la gestione di Twitter che ha ribattezzato ...

