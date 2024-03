Combinata nordica | Coppa del Mondo Oslo 2024 Le ragazze affrontano la gara più anomala dell’anno

(Di martedì 5 marzo 2024) Il penultimo atto delladelfemminile 2023-24 diandrà in scena a Holmenkollen (Norvegia) fra il 7 e il 9 marzo. Il programma è singolare, poiché è prevista una sola, divisa però nell’arco di tre giorni per questioni logistiche. Si salterà giovedì, ma il fondo si disputerà sabato. Potrebbe essere la competizione che assegnerà matematicamente la Sfera di cristallo a Ida Marie Hagen. La ventitreenne di Bærum ha 120 punti puliti di vantaggio sulla connazionale Gyda Westvold Hansen. Dunque, nel caso dovesse arrivarle davanti, chiuderebbe la partita con una prova d’anticipo. Viceversa, la partita resterebbe teoricamente aperta per un’altra settimana. In realtà, alla luce del margine di cui gode e del sistema di punteggio riformato, ad Hagen è sufficiente concludere due ...

Aaron Kostner e Raffaele Buzzi hanno chiuso al decimo posto la team sprint di Lahti , valevole per la Coppa del Mondo 2023/ 2024 di Combinata nordica . Dopo il ... (sportface)

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 1670 2 RETTENEGGER Stefan AUT 1221 3 GRAABAK Joergen NOR 1165 4 LAMPARTER Johannes AUT ... (oasport)

Manca Jarl Magnus Riiber, ma trionfa sempre la Norvegia nella Coppa del Mondo di Combinata nordica . Prima volta in stagione per la team sprint con 2×7,5 km e ... (oasport)

Quando il gatto non c’è, i topi ballano. Si riscrivono completamente i connotati delle gare in assenza di Jarl Magnus Riiber, con un impeccabile Johannes ... (oasport)

Johannes Lamparter trionfa in volata sul connazionale Stefan Rettenegger nella Gundersen Hs130/10km che ha completato il programma della tappa di Lahti , ... (sportface)

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 1670 2 RETTENEGGER Stefan AUT 1311 3 GRAABAK Joergen NOR 1225 4 Lamparter Johannes AUT ... (oasport)

Insam, Bresadola e Campregher per l'Italia impegnata a Raw Air: da venerdì via al "torneo" norvegese: Coppa del Mondo di salto con gli sci: tre gli azzurri che gareggeranno tra Oslo, Trondheim e Vikersund. Ecco il programma. Prende il via da Oslo l'edizione 2024 di Raw Air, il torneo scandinavo (con ...neveitalia

MAESTRI SCI CON DISABILITÀ, SOTTOSEGRETARIO MAGONI: ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO SIA UGUALE PER TUTTI: LA NORMATIVA - Per l'esercizio, da parte di atleti con disabilità, della professione di maestro di sci, le norme regionali per la promozione e lo sviluppo ...radiotsn.tv

Programma settimana sport invernali: sci alpino ad Åre con Shiffrin, biathlon negli USA, snowboard, salto, fondo: SPORT INVERNALI - La ventunesima settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 30 eventi di Coppa del Mondo spalmati su sette sport: sci alpino, sci di fo ...eurosport