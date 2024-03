(Di martedì 5 marzo 2024) Furto da film in un negozio Decathlon di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Durante il weekend una banda specializzata è riuscita con rapidità a introdursi nel locale, per poi raggiungere la cassaforte e scappare via con un bottino da. Ancora non è chiaro quanti fossero i...

Colpo grosso al Decathlon: ladri in fuga con 50mila euro: Ancora un Colpo a segno in un negozio del Bresciano. Ad agire una banda specializzata, vista la rapidità con cui hanno prima raggiunto e poi forzato la cassaforte, portando via un bottino di circa 50 ...bresciatoday

Acquasparta, buco sul muro per assaltare la banca ma il Colpo fallì: arrestato il re delle rapine: ACQUASPARTA - Ad Acquasparta la rapina in banca fallì per l’intervento dei carabinieri, che lo identificarono e localizzarono i due complici in una struttura ricettiva ...ilmessaggero

Urso in Abruzzo, le tentazioni politiche di Bertelli, il ritorno di Melandri e altre pillole: Forse sentendo puzza di bruciato per il centrodestra, il ministro delle Imprese e del Made in Italy visita il centro spaziale del Fucino in Abruzzo. Le pillole di L43.lettera43