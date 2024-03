Coca dai Caraibi a Roma | estradato ufficiale di polizia tra i 100 ricercati più pericolosi al mondo

Sarzana (La Spezia) 8 febbraio 2024 - E’ stato trasferito in carcere dopo la direttissima che si è tenuta in Tribunale a Spezia lo straniero di 25 anni ... (lanazione)

Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti operate da ... (dayitalianews)

L’INSEGUIMENTO. I carabinieri di Bergamo hanno tratto in arresto un 21enne senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano, per detenzione ai fini di ... (ecodibergamo)

Pomezia. Nel marsupio aveva 15 dosi di Coca e 535 euro in contanti. 20enne di origini albanesi arrestato dai Carabinieri: POMEZIA – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 20enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stup ...informazione

Amazzonia, avanza il disboscamento per coltivare Cocaina/ Indigeni: “Stanno mangiando la nostra terra”: “Sui nostri territori, circa 8 milioni di ettari, le minacce vengono dai signori del petrolio, dal taglio illegale delle foreste e dalle piantagioni di Coca, lungo il corridoio Bolivia, Brasile, ...ilsussidiario

Roma, dalla Coca alla marijuana, sempre più droghe nell’aria: «Crescita del 60 per cento»: Quando gli studiosi hanno tirato le somme di un lavoro lungo durato dieci anni, si sono resi conto del dato sbalorditivo. A Roma la concentrazione di Cocaina in aria, in un decennio, ...ilmessaggero