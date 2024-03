Clima | blitz Senato | tre attivisti Ultima Generazione condannati a 8 mesi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - Il giudice monocratico di Roma ha condannato a 8i tredinel processo per ilambientalista compiuto nel gennaio dello scorso anno lanciando vernice contro la sede del. L'accusa per i tre è di danneggiamento aggravato. Il pm Mario Pesci per i tre imputati aveva chiesto la condanna a un anno e la pena sospesa a condizione del ripristino dei luoghi e del risarcimento del danno. “Scegliere un palazzo che risale al 1400 e non il ‘Serpentone' di Corviale è un elemento di dolo che va tenuto presente - ha detto il pm nel corso della requisitoria - Un fatto commesso con violenza e che ha provocato danni considerevoli: l'ingresso è stato interrotto per 30 minuti e sono servite decine di migliaia di euro per il ...