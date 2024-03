Classifica marcatori Serie A 2023 2024 | domina Lautaro Martínez

(Di martedì 5 marzo 2024) Tutti i bomber del campionato italiano:Sabato 19 agosto è iniziata la, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere.: chi succederà al centravanti del Napoli, Victor James Osimhen, che con 26 gol si è laureato capocannoniere dello scorso campionato? Dopo le gare della 27ª giornata,l’argentino dell’Inter, autore di 23 reti in 25 gare giocate, davanti all’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, con 15 reti ...

Asllani si unisce alla festa del gol in maglia Inter e si tratta del suo primo sigillo nerazzurro. Si riduce così la lista dei calciatori ancora non andati a ... (inter-news)

Serie A 2023/24, la Classifica marcatori dopo la 27^ giornata: Lautaro leader indisturbato, per il Monza..: 12 gol: Dybala (Roma, 6 rig.), Giroud (Milan, 4 rig.) 11 gol: Osimhen (Napoli, 2 rig.) 10 gol: Lukaku (Roma), Soulé (Frosinone, 4 rig.), Thuram (Inter), Zirkzee ...monza-news

Terribile infortunio e addio Europei: la diagnosi è tremenda: Mayoral, brutto infortunio: stagione finita e addio Europei Un campionato, fino a questo momento, decisamente positivo: Mayoral, fino ad ora, aveva realizzato quindici gol in campionato portandosi al ...calciomercato

Ayroldi sarà fermato dopo il rigore concesso in Inter-Genoa: un turno di stop per l’errore su Barella: L'arbitro Ayroldi sarà fermato dal designatore Rocchi per gli errori commessi in Inter-Genoa: pesa il rigore assegnato ai nerazzurri, ma ci sono polemiche ...fanpage