Classe 4 B Cuore Immacolato

(Di martedì 5 marzo 2024) Questa pagina è stata realizzata dagli studenti della4 B della scuola Cuoedi Maria di via Ofanto a Prato. Studenti-cronisti in: Andrea Angiolini, Sabrina Bai, Luisa Cai Chunya, Camilla Caretti, Emma Chen, Cecilia Cipitì, Anna Sofia Coralli, Ginevra Crea, Chloe Dai, Francesco Gambaccini, Lapo Giugni, Jack Hu YiYi, Chen Xi Huang, Raymond Huang, Zixi Lin, Clelia Martelli, Matilde Melosi, Carlo Puccetti, Steven Tang, Melissa Tani, Yang Hao Zhang, Fabio Bianco. Gli studenti hanno realizzato anche le vignette a corredo della pagina. Dirigente scolastica dell’istitutodi Maria è suor stefania Pannacchione. Docente-tutor che ha seguito gli studenti nell’elaborazione della pagina la maestra Tiziana Velotti.

Liceo Pisacane di Padula a “I Colloqui Fiorentini”: primo posto nella sezione Arte e menzione d’onore per la Narrativa: I 60 alunni delle classi quarte e quinte che hanno preso parte all’evento, hanno realizzato tesine, racconti e opere artistiche, dopo un attento lavoro di lettura e riflessione sulle opere di Pascoli, ...salernotoday

Costiera, la serie italiana dal Cuore internazionale: Jesse Williams, già visto in Grey’s Anatomy e Only Murders In The Building, sarà il protagonista dell’action drama Costiera, ambientato a Positano ...tecnologia.libero

Con un post su Instagram Shohei Ohtani ha spezzato il Cuore al Giappone: Classe del 1994, il ventinovenne proveniente dalla regione ... Ora Ohtani ne ha spezzato il Cuore a migliaia, resta da vedere se le numerose aspiranti saranno disposte a ritirarsi in buon ordine.ilfoglio

Pochi iscritti a scuola, a rischio due classi prime: L’anno scorso era saltata e quest’anno rischia di saltare di nuovo, la Classe prima della scuola elementare di via Alessandria. Stesso rischio anche alla «Ada Negri» di Paina. Mancano i bambini e le ...primamonza

Graduatoria interna di istituto: punteggio di continuità nella scuola e nel comune, come si valutano: Modificare la Classe di concorso di titolarità in seguito a passaggiodi cattedra, mantendo la titolarità nella stessa scuola, interrompe la continuità e fa perdere il punteggio maturato. La nuova ...orizzontescuola