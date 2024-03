Cinque Terre | frana a Corniglia | i vigili del fuoco oltrepassano il crollo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – Dopo il forte maltempo degli scorsi giorni, alle C i nque, è da ieri, 4 marzo, isolata a causa di unache ha invaso l’unica strada per arrivare al paese. Con un intervento in massima sicurezza, un mezzo deidel, è stato in grado di oltrepassare lae portare così il proprio supporto alle persone rimaste isolate. Il mezzo infatti resterà nel borgo come presidio sino alla fine dell'emergenza. Nel frattempo è stato possibile far uscire alcuni turisti francesi che erano rimasti bloccati nella frazione. Per quanto riguarda le altre zone colpite, a Levanto, dove è presente una secondalungo la provinciale 43, dopo l'intervento dei tecnici della provincia, la strada è finalmente ...