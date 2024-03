Cina | terminato oggi chunyun | periodo di picco dei viaggi 2

Urne chiuse, ecco i risultati delle elezioni a Taiwan per l’elezione del nuovo presidente , seguite da Usa e Cina: le reazioni e gli aggiornamenti in diretta (corriere)

Volvo: ecco come sono andate le vendite a febbraio 2024: La principale causa di questo calo risiede nella concomitanza del Capodanno Lunare in Cina, evento che ha influenzato significativamente le dinamiche di mercato nel paese asiatico. Focalizzandosi ...motorisumotori

Il bilancio di 5 anni della “Commissione geopolitica” di von der Leyen: Anche nella crisi di Gaza l’UE ha mantenuto un ruolo decisamente secondario rispetto a Stati Uniti e Cina, così come senza la capacità militare di Washington è difficile pensare che potrebbe far ...ispionline

Borse Cina: Hong Kong chiude a…": L’indice FTSE All Share è in leggera contrazione del 0,14% a 35002.81 punti. Le Mid Cap hanno chiuso in leggera crescita del 0,31%. Il mercato delle Small Cap ha terminato la seduta in ribasso del 0,7 ...informazione