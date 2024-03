Cina | Shanghai ospita 22 habitat faunistici per tutela biodiversita’ | educazione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024), 05 mar – (Xinhua) – Aci sono attualmente 22di fauna selvatica sviluppati con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sopravvivenza e riproduzione della fauna, secondo l’Ufficio amministrativo per il paesaggio e l’aspetto urbano di. Questinaturali coprono un’area totale di oltre 400 ettari. La costruzione di questicontribuisce a promuovere laregionale e a fornire anche ai cittadini luoghi in cui conoscere gli animali selvatici e ricevere un’alle scienze naturali, ha dichiarato l’ufficio. Secondo l’ufficio, la protezione deglinaturali e’ fondamentale per il successo della protezione della fauna selvatica. I 22, ...