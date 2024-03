Cina | punta a crescita economica di circa 5% nel 2024

(Di martedì 5 marzo 2024) Pechino, 05 mar – (Xinhua) – Laa unadiil 5% nel, secondo un rapporto sul lavoro del governo presentato oggi alla legislatura nazionale per la deliberazione. Il Paese prevede di creare oltre 12 milioni di posti di lavoro nelle aree urbane e di mantenere il tasso di disoccupazione urbana rilevato intorno al 5,5% quest’anno, secondo il rapporto. Verranno portate avanti una politica fiscale proattiva e una politica monetaria prudente, con un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo (PIL) fissato al 3% e un aumento del deficit pubblico di 180 miliardi di yuan rispetto al bilancio 2023. Quest’anno il Paese emettera’ 3.900 miliardi di yuan di obbligazioni speciali per i governi locali, con un aumento di 100 miliardi di yuan rispetto ...

Nel corso degli ultimi anni in Cina alcuni cani robot sono stati impiegati in esercitazioni militari. Alcuni scienziati cinesi credono che questa tecnologia ... (ilgiornale)

Pechino fissa gli obiettivi 2024. Crescita al 5%, 12 milioni di posti di lavoro e leadership nelle nuove tecnologie: Pechino fissa al 5% il suo obiettivo di crescita economica anche per il 2024. L’indicazione segue un 2023 segnato da un progresso del Pil del 5,2% leggermente al di sopra del target. Il deficit è indi ...ilfattoquotidiano

La Cina fissa un obiettivo di crescita economica pari a circa il 5%: PECHINO (AP) – La Cina punta a raggiungere una crescita economica del 5% quest’anno, ha detto martedì il premier Li Qiang, riconoscendo che sarà un ...iltarlopress

Asia. La Cina non si ferma: nuovo balzo nella spesa delle armi: Il budget per la difesa crescerà del 7,2 per cento, lo stesso aumento realizzato lo scorso anno. La riunificazione con Taiwan sarà «ferma» e non più «pacifica». Alta tensione con le Filippine ...avvenire