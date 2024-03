Cina | nel 2024 un target di crescita ambizioso ma flessibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (askanews) – Li Qiang, il premier cinese, ha aperto oggi i lavori dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp) nell’ambito delle annuali Due Sessioni, con la consueta relazione di governo in cui ha dettato le linee di economia e gli obiettivi politici per il. Il capo dell’esecutivo ha segnato un tracciato, ma nello stesso tempo ha lasciato un margine di flessibilità, fissando un‘attorno al 5%’, come quello del 2023. Si tratta di un fatto previsto dagli analisti, che tuttavia non esonera il governo dal centrare l’obiettivo dichiarato in un’occasione così formale, sotto l’occhio attento del presidente Xi Jinping, dopo una serie di avvicendamenti anche piuttosto traumatici all’interno della compagine governativa. Li ha chiarito che il suo governo spera di riuscire a creare, come effetto di questa ...