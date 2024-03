Cina | ministro | spese per R&S superano 3 300 mld yuan nel 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pechino, 05 mar – (Xinhua) – La spesa cinese per la ricerca e lo sviluppo (R&S) ha superato i 3.300 miliardi di(circa 458,5 miliardi di dollari) nel, con un aumento dell’8,1% su base annua, ha dichiarato oggi ildella Scienza e della Tecnologia Yin Hejun. Parlando con i giornalisti a margine delle “due sessioni” in corso, Yin ha affermato che la spesa per la ricerca di base ha raggiunto i 221,2 miliardi dinel, con un aumento del 9,3% anno su anno. “L’innovazione scientifica e tecnologica non solo aumenta la competitivita’ delle industrie tradizionali del Paese, ma pone anche solide basi e da’ impulso allo sviluppo di nuove forze produttive di qualita’”, ha affermato Yin. In prospettiva, secondo il, saranno compiuti sforzi per ...