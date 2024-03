Cina | ministro | investimenti record per conservazione idrica nel 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pechino, 05 mar – (Xinhua) – Laha investito la cifradi 1.200 miliardi di yuan (circa 168,9 miliardi di dollari) nella costruzione di strutture per ladell’acqua nel, con un aumento del 10,1% su base annua, ha dichiarato oggi ildelle Risorse Idriche Li Guoying. Lo scorso anno sono stati avviati un totale di 41.014 progetti didell’acqua, che hanno fornito sostegno e garanzie solidi per il controllo delle alluvioni, l’approvvigionamento idrico, la sicurezza alimentare ed ecologica del Paese, ha riferito Li ai giornalisti a margine delle “due sessioni” in corso. Laaccelerera’ la costruzione di una retenazionale, che dovrebbe essere realizzata entro il 2035, promuovendo un ...