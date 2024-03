Cina | garantira’ trattamento nazionale a imprese finanziate dall’estero

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pechino, 05 mar – (Xinhua) – Laattuera’ misure per garantire ildelle, secondo un rapporto sul lavoro del governo presentato oggi alla legislaturaper la deliberazione. Per perseguire un’apertura a standard piu’ elevato e favorire i vantaggi reciproci, il Paese promuovera’ l’allineamento con le norme economiche e commerciali internazionali ad alto standard e ampliera’ costantemente l’apertura istituzionale, si legge nel rapporto. Saranno compiuti ulteriori sforzi per attrarre gli investimenti esteri. Saranno abolite tutte le restrizioni di accesso al mercato per gli investimenti esteri nel settore manifatturiero e saranno ridotte le restrizioni di accesso al mercato nei settori dei servizi, ...