Cina | espandera’ domanda interna

(Di martedì 5 marzo 2024) Pechino, 05 mar – (Xinhua) – Lalae integrera’ la strategia di espansione dellacon gli sforzi per approfondire la riforma strutturale dal lato dell’offerta, secondo un rapporto sul lavoro del governo presentato oggi alla legislatura nazionale per la deliberazione. Lapromuovera’ una crescita costante della spesa per i consumi e avviera’ politiche di promozione dei consumi digitali, ecologici e legati alla sanita’. Il Paese incrementera’ inoltre la spesa per i veicoli intelligenti e connessi a nuova energia, per i prodotti elettronici e per altri beni di alto valore, si legge nel documento. Per migliorare l’ambiente di consumo, lainaugurera’ un programma di un anno per stimolare i ...