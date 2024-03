Ciclone minaccioso in avvicinamento | cresce l’apprensione per possibili danni

(Di martedì 5 marzo 2024) In seguito a un avvio di marzo caratterizzato da eccezionali manifestazioni meteorologiche, tra le quali rientrano le copiose nevicate che hanno imbiancato le Alpi e i violenti nubifragi nelle zone…L'articolo Meteo Italia, Previsioni del tempo, Notizie e Terremoti.

Meteo Prossime Ore: Effimero miglioramento, ma sarà solo un’illusione.: Infine, al Sud e in Sicilia, nonostante il progressivo allontanamento del Ciclone, i suoi effetti saranno ancora percettibili, soprattutto nelle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, dove si ...meteogiornale

Meteo: altro week-end pessimo in arrivo, ecco cosa si rischia: Dopo una breve tregua, il meteo annuncia l’arrivo di un nuovo Ciclone che minaccia il centro-nord dell’Italia nel corso del prossimo weekend. Sebbene le condizioni atmosferiche stiano mostrando segnal ...meteogiornale

Meteo, non è finita. Sottocorona: "Nuova perturbazione", dove e quando: La perturbazione in ingresso "già sta interessando le zone di nord-ovest", spiega il meteorologo nel corso di Omnibus, ma "non ha un aspetto particolarmente minaccioso". Insomma, gli effetti "ci ...iltempo