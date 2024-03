Ciclismo | progetti e ambizioni per la Iperfinish | tredici gli allievi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Fucecchio,5 marzo 2024 - Qualcuno forse per scaramanzia parla di prudenza, ma la stragrande maggioranza all’interno e attorno alla squadra del G.S.di Fucecchio parla dicon questa compagineforte di 13 corridori. Giacomo Vierucci e Moreno Ragoni dell’azienda fucecchiese del settore conciario, hanno preso al volo la possibilità che si è presentata loro nei mesi scorsi quando il Velo Club Empoli ha deciso di non allestire la squadra. Era il momento per avere in squadra giovani interessanti e già in passato protagonisti, ai quali poi aggiungere altri atleti di spicco, ed alla fine ecco formata questa squadra forte di 13 corridori, con tre campioni toscani dell’ultima stagione, Luci, nella prova su strada esordienti 2° anno, Agnini (pista specialità omnium), Roggi (ciclocross). Ma ci ...