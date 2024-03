Ciclismo | la voglia di proseguire del Team Casano 2024

(Di martedì 5 marzo 2024) Massa, 5 marzo- Tre realtà distinte quanto a denominazione, ma il legame che le unisce sul piano dell’attività rende l’idea di un gruppo che hadi. I giovanissimi e gli esordienti della Fabrimar Marco Forever Creamitu da un lato; laintesa come società organizzatrice, e il pensiero porta immediatamente a quella prestigiosa gara mondiale a tappe per juniores che è il Giro della Lunigiana, infine iljuniores con una squadra legata anche alla Sicilia forte di 14 atleti dei quali un sestetto ha debuttato domenica scorsa nel Gp Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio. Il gruppo si è ritrovato presso il noto locale Creamitu di Montignoso grazie al suo titolare Luca Boncino per presentare squadre e programmi, presenti rappresentanti delle istituzioni e del ...

