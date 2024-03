Ciao Prof Costantino Maietta | grazie per il tuo esempio

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “per il Tuo immensoper il tuo impegno nello sport, per essere stato un eccelso allenatore nella più importante palestra dei valori della vita,per aver fatto un pezzo di cammino insieme a noi, trasmettendoci il tuo entusiasmo, la tua umiltà e il tuo esserci sempre per gli altri. Sempre nel nostro cuore, gigante buono”. Così la Pro Loco di Mercogliano per la tragica e improvvisa scomparsa di, anima oltre che del Badminton irpino anche del Para-badminton italiano, colpito questa mattina da infarto. Per tanti anni ha insegnato anche educazione fisica presso i licei “Imbriani” e “Virgilio”. Si è sempre ...

Ciao sole, in Veneto ritorna la pioggia: Le previsioni meteo annunciano per le prossime ore in Veneto una nuova fase di instabilità dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 5 marzo 2024, fino alla serata di mercoledì. Un impulso perturbato por ...altovicentinonline

L’addio al Prof Giglioli. Amici, colleghi e allievi: "Più di un insegnante, per noi eri un amico": Gremita la chiesa di Santa Teresa, tanti i rappresentanti del Cattaneo. I ragazzi: "Ci sembra impossibile non vederti più entrare in classe. Riuscivi sempre a tirar fuori la parte migliore di noi stes ...msn

Ciao Darwin chiude. L’addio di Paolo Bonolis: Questa volta sembra davvero la fine per Ciao Darwin. Dopo oltre 100 puntate e innumerevoli repliche, ieri sera è giunto al termine definitivo l’irriverente programma condotto da Paolo Bonolis con Luca ...davidemaggio