“Ci fermiamo qui” L’annuncio di Milo Infante in diretta a Ore 14 | le ragioni dello stop

(Di martedì 5 marzo 2024)e lo sfogo sulla chiusura anticipata di Ore 14. Soltanto pochi giorni fa parlavamo del successo del programma condotto dal popolare giornalista su Rai 2. Ascolti importanti che, però, invece di portare gratificazioni al conduttore avrebbero provocato problemi. In Rai, infatti, qualcuno avrebbe storto il naso di fronte al fatto cheha raggiunto lo stesso share di Caterina Balivo su Rai 1. In attesa di capire se ciò avrà delle conseguenze sulla carriera del giornalista nella giornata di ieri, lunedì 4 marzo,non ha nascosto il suo nervosismo per la chiusura anticipata della puntata. Ancora una volta, infatti, il giornalista ha dovuto cedere la linea alla redazione sportiva per una gara di ciclismo. Ma le sue parole hanno manifestato in pieno tutto il suo ...

Di fronte all’ennesimo schiaffo ai napoletani la redazione di TerzoTempoNapoli all’unanimità si ferma in segno di protesta stasera a Riyad è andata in ... (terzotemponapoli)

Kim Petras a Milano, la scaletta del concerto al Fabrique, martedì 5 marzo 2024: Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”. In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più ...soundsblog

Il grande campione dello sci: "Se coppa vanno in 5... Sarebbe anche meritata per quel che sta facendo vede la squadra": Dalla sua Castel de’ Britti, il campione olimpico non si ferma qui. "Se ho visto delle partite Faccio come la mia mamma quando scendevo io – sorride -: le guardava dopo, le guardo dopo. A Bergamo ...gazzetta

Dove vivere a Roma con i bambini I 5 quartieri migliori: La ricerca di un quartiere adatto alle famiglie a Roma significa trovare una zona che coniughi sicurezza, spazi verdi e servizi essenziali, ma che sia anche stimolante per la crescita dei propri figli ...idealista