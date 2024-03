Chiesa dei Santi Quattro Coronati | un’oasi di pace e arte che nasconde il più piccolo chiostro di Roma

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 5 marzo 2024) Situata tra il Colosseo e la zona di San Giovanni, ladeiè un edificio poco conosciuto dai turisti e ini che, però, racchiude tesori unici e rendeancora una città non del tutto esplorata. Si tratta di un luogo suggestivo dove, cultura e storia non mancano e lo rendonodie tranquillità.dei: perché si chiama così? Secondo le fonti, ladeiprende il nome dasoldati che furono uccisi ai tempi di Diocleziano perché non vollero ...