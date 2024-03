Chico Forti | quando tornerà in Italia? Tutte le ipotesi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 5 marzo 2024)è previsto il suo ritorno in? Tutto quello che serve sapere e leLa scorsa settimana è arrivata una di quelle notizie che l’intero Paese aspettava. In particolar modo i familiari, parenti ed amici diche non volevano sentire altro quella frase: “riin“. Un annuncio arrivato, grazie ad un filmato sui social network, da parte della premier Giorgia Meloni. Gioia immensa e soddisfazione enorme per il governo che, dopo quello di Patrick Zaki, riesce a riportare inl’uomo accusato di omicidio (anche se sempre dichiarato innocente) nel 2000 negli USA, in Florida....