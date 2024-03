Chi sono Tutte le ex mogli e fidanzate di Paolo Brosio | da Gretel alla De Vitis

Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie di oggi 5 marzo. DIRETTA | Sky TG24: A nome del Governo e, ne sono certo, di tutta l’Aula ... In Aula Marco Grimaldi, ha ricordato i morti di chi "attendeva pane e farina" in una fila per il cibo che "è diventata fila per la morte".tg24.sky

Elezioni comunali a Baronissi, Tony Siniscalco: "Allarme sicurezza, Valiante ha fallito": Ma questo, orami, è fatto noto! Il disinteresse per il territorio lascia sempre più posto all’interesse personalistico di chi oggi, pur senza maggioranza, continua a governare la nostra cittadina. Ne ...salernotoday

Ue: Renzi, 'esercito comune fondamentale ma serve anche politica estera': Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - "Chi dice 'peace and love' e chi scambia la politica con il Risiko" sono "due opposti estremismi che vanno rigettati. L'esercito europeo è fondamentale per il futuro delle ...lagazzettadelmezzogiorno