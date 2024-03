Chi ha iniziato questa sporca guerra? Perché non ci siamo schierati dalla parte della democrazia contro la folla di Kiev?

(Di martedì 5 marzo 2024) Sono passati dieci anni non due da quando è iniziata lain Ucraina e una volta che lo avrai compreso puoi cominciare a pensarci chiaramente. Quale è l’interesseGran Bretagna in questo conflitto?così tanti nella politica e nei media esultano per la carneficina che ha devastato l

Bergamo – Dolore e sgomento per la morte del 19enne Zaccaria Belatik , investito e ucciso da un autobus di linea questa mattina in piazzale Marconi a Bergamo , ... (ilgiorno)

Variazione, ma soprattutto conferme. Non cambia l’assetto societario, cambia, ma solo marginalmente le quote societarie dei rispettivi soci. Con un ... (sport.quotidiano)

Obbligo di assicurazione per medici e personale sanitario: nuovi massimali e ricalcoli in stile RC Auto: Si conclude un percorso iniziato 10 anni fa. “Maggiore serenità per chi cura i pazienti”, commenta a caldo lo stesso Federico Gelli.ilriformista

Hai un mutuo in corso È in arrivo un drastico cambiamento | Chi è coinvolto: La BCE, da sempre, stabilisce i tassi di riferimento per i prestiti tra le banche. In una politica che vede l’inizio nel 2023, la BCE ha alzato i tassi d’interesse per contrastare l’inflazione, con ...ilcorrieredellacitta

Gigi D’Alessio si candida alla conduzione del Festival di Sanremo: Dalla fine del Festival di Sanremo 2024 si inizia a pensare al successore di Amadeus. Chi sarà il prossimo direttore artistico o la prossima direttrice artistica della kermesse più importante d’Italia ...metropolitanmagazine