Chi fermerà The System?

(Di martedì 5 marzo 2024) Settimana scorsa è andato in scena l’episodio post No Surrender, un evento in cui non ci sono stati grandi colpi di scena ma bei match. Faccio subito mea culpa per non essere uscito con la recensione della puntata in questione, per questo ne parlerò un po’ più approfonditamente. Subito c’è stato un ottimo match tra due grandi lottatori che sono abbastanza sottovalutati in TNA, ovvero Mike Bailey e Steve Maclin. A vincere è stato proprio quest’ultimo che poi se l’è presa con Nic Nemeth, dicendo che ora non si presenta più nemmeno a lavoro dopo i diverbi avuti. Appare però l’ex Dolph Ziggler sul maxi schermo che comunica di essere lontano dalla TNA al momento solo perché è impegnato in Giappone, ma a Sacrifice affronterà Steve Maclin. Non sto nella pelle di vedere questo incontro. Poco da dire su Jake Something contro Laredo Kid. Il buon Giacomo Qualcosa, come mi piace ...