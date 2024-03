Chi era Margherita Hack e quali sono le scoperte dell’astrofisica del film “Margherita delle stelle”

Su TikTok e tra le celebrities spopolano nuove tendenze per i capelli chiari, declinati in una versione che ricorda i freddi colori nordici oppure in una ... (quotidiano)

Fedez «Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo Paese». Commenta così Fedez , raggiunto oggi da Michel Dessì, ... (davidemaggio)

E che fine avrebbe fatto: e che non era necessario che chi utilizzava lo strumento vi fosse iscritto». «C’era stato nel 1967 il colpo di stato in Grecia; prima e dopo (1966 e 1976) in Argentina, nel 1973 in Cile. Se per ...repubblica

Margherita Hack, chi era la pioniera dell’astrofisica italiana: Il padre, di origini svizzere, antifascista e protestante, fu allontano dall’impiego di contabile per le sue posizioni politiche, poi licenziato. La madre, laureata all’Accademia di belle arti, per ...repubblica

Il treno si "rompe", altra mattinata da incubo sui binari: CREMONA - Chi era già a bordo del 2158 è dovuto scendere dal treno, le decine di passeggeri in attesa in stazione hanno giocoforza cambiato binario e sono saliti a bordo del regionale 10616 delle 7,41 ...laprovinciacr