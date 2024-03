Chi era Barbara Balzerani | la «Primula Rossa» delle Brigate Rosse mai pentita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 5 marzo 2024), è deceduta a Roma, all'età di 75 anni. L’ex brigatista conosciuta come la ""è stata una figura di spicco, entrando nell'organizzazione nel 1975 e rimanendovi fedele fino alla sua cattura nel 1985 e da cui non prese mai veramente le distanze. Non si pentì mai e nemmeno si dissociò, ma dichiarò un profondo rammarico “per quanti furono colpiti” dai terroristi. Dal carcere “Compagna Luna” così chiamata come il titolo di uno dei suoi libri, ha rivendicato anche l'omicidio dell’ex sindaco di Firenze, Lando Conti, freddato con 17 colpi di pistola mentre andava in consiglio comunale.Partecipò attivamente a numerosi attacchi terroristici, tra cui l'agguato di via Fani durante il quale fu rapito Aldo Moro, e il sequestro del ...