Chi è Mauro Cipollone | il barman che apre le puntate di Primo Appuntamento?

(Di martedì 5 marzo 2024) “” è il programma dedicato agli incontri amorosi, che tiene incollato il pubblico su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Una delle costanti del programma, ormai una figura familiare, è il carismatico, il quale, grazie al suo sorriso contagioso e alla simpatia, ha conquistato il cuore di milioni di italiani. Ecco cosa si sa sul suo conto. Chi èDopo il diploma,intrnde la carriera universitaria nel corso di laurea in economia della moda presso la Sapienza di Roma. Tuttavia, la sua vera passione si rivela essere la creazione di cocktail e drink. Lavora comein rinomati locali romani, come “The Corner,” dove ...

Il nuovo governo europeo? Non più con sole 3 gambe. Mauro (Ppe) spiega chi ci sarà. I popolari hanno un manifesto programmatico, mentre i socialisti solo ideologia: da questo assunto del numero uno del Ppe, Manfred Weber, ha preso spunto il ... (formiche)

Campanello d'allarme sulle privatizzazioni. Nel centro-destra c'è chi vuole tornare indietro su Enav: Parlamentari pugliesi di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega contestano i piani di riorganizzazione della quotata del Tesoro che gestisce il traffico ...huffingtonpost

Lo scrittore e alpinista Mauro Corona giustifica la pista da bob di Cortina: “Non farla ci renderebbe ridicoli”: Cortina ed Erto, in linea d'aria, non sono così distanti. C'era quindi da aspettarsi, prima o poi, una dichiarazione dell'alpinista, scrittore e opinionista Mauro Corona in merito alla vicenda della p ...ildolomiti

Oroscopo della settimana di Mauro Perfetti: le previsioni dal 10 al 16 marzo: Mauro Perfetti, oroscopo settimanale fino a sabato 16 marzo: il segno della settimana è quello dell'Acquario Come di consuetudine i lettori del magazine ...lanostratv