Chi è Martina Marinucci | ex moglie di Max Pezzali

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 Maxè uno dei cantanti italiani più apprezzati del panorama canoro nazionale, ma molti non sanno che alle sue spalle ha un matrimonio fallito con, con la quale ha avuto anche un figlio, Hilo. Il loro matrimonio è durato 8 anni e, benché si siano separati, Max econtinuano ad essere molto uniti soprattutto per il bene del figlio. In un’intervista alla rivista Grazia di un po’ di tempo fa il cantante aveva parlato di come, nonostante la separazione dopo 8 anni di matrimonio, fosse riuscito a mantenere un ottimo rapporto con l’ex. Il musicista ha rivelato che non è facile fare da padre e contemporaneamente avere un rapporto sereno con la madre del proprio figlio, ammettendo comunque di aver trovato il suo equilibrio con l’ex ...

Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha deciso di scarcerare Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati nell’ottobre del 2021 in via definitiva a 3 ... (open.online)

“Non so nemmeno da che parte cominciare, è chiaro che tenere i benestanti in prigione in Italia non è semplice. Pensa se a ammazzare come conseguenza di altro ... (ilfattoquotidiano)

“Non so nemmeno da che parte cominciare, è chiaro che tenere i benestanti in prigione in Italia non è semplice. Pensa se a ammazzare come conseguenza di altro ... (ilfattoquotidiano)

Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati nell'ottobre del 2021 in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo contro Martina ... (ilmattino)

Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni , condannati per il tentato stupro di Martina Rossi , ottengono l'affidamento in prova ai servizi sociali (notizie.virgilio)

L'amarezza dei genitori di Martina Rossi morta nel 2011 a Palma di Maiorca: Non c' è pace per i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011, cadendo dal balcone di un albergo a Palma di Maiorca, mentre stava cercando di sfuggire a un ...rainews

Gianluca Guidi: omaggio a Sinatra a Martina Franca: Continua con Gianluca Guidi e il suo “Sinatra – The man and his music”, la stagione teatrale del Comune di Martina Franca, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì, 8 marz ...tarantobuonasera

Martina Franca. Stagione teatrale con Gianluca Guidi in “Sinatra – The man and his music”: Abbiamo riscontrato che utilizzi un’estensione “ad-blocker” nel tuo browser per il “blocco delle pubblicità ”. La nostra piccola testata giornalistica sopravvive grazie al contributo che ci forniscono ...agorablog