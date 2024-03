Chi è Jelena Ilic | la moglie di Fabio De Luigi | età figli | vita privata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024Denon ha bisogno di presentazioni. E’ uno dei comici italiani più apprezzati, uno di quelli lanciati dalla fucina di talenti che è stata Mai Dire Gol, il programma cult della Gialappa’s Band. Chi èDeè “sposato” e padre di due. Il virgolettato perchénon è, burocraticamente, ladell’attore e regista, visto che la coppia non ha suggellato la relazione col matrimonio.è nata in Serbia nel 1969. Ha, quindi, 54 anni. Dopo l’infanzia e l’adolescenza nell’ex Jugoslavia, a 24 anni si è trasferita in Italia, esattamente in Emilia Romagna, dove ha mosso i primi passi come modella, la professione che le ...