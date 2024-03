Chi è Bruno Barbieri | volto di Masterchef e 4 Hotel

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 marzo 2024 –è uno dei più noti chef del piccolo schermo e, negli ultimi anni, è anchechiave del programma “Quattro”. Nel suo curriculum, inoltre, ha collezionato ben 7 Stelle Michelin: 2 per il Ristorante Trigabolo di Argenta (Argenta), 1 per il Ristorante La Grotta di Brisighella (Brisighella), altre 2 per il Ristorante Locanda Solarola (Castel Guelfo) e, infine, le ultime due – ad oggi – per il Ristorante Arquade - Relais Chateaux Villa del Quar (Pedemonte). Nato nel 1962 in provincia di Bologna (a Medicina),si avvicina alla cucina grazie alla nonna che gli trasmette le prime nozioni in materia. Ottiene il diploma alla scuola alberghiera di Bologna nel 1979 e inizia a lavorare come secondo cuoco nelle navi da crociera. Da lì la ...