Chelsea | Pochettino via? De Zerbi in pole | ma non è il solo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilpotrebbe cambiare allenatore nella prossima stagione:in questo senso è sotto pressione e la proprietà si guarda attorno Ilpotrebbe cambiare allenatore nella prossima stagione:in questo senso è sotto pressione e la proprietà si guarda attorno. Secondo quanto riportato dal The Guardian Sport, infatti, i blues starebbero visionando il tecnico italiano del Brighton, Roberto De. Ci sarebbe lui in cima alla lista dei desideri, ma non sarebbe l’unico. Piace anche Amorim dello Sporting Lisbona.