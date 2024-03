(Di martedì 5 marzo 2024) La stagione delnon sta andando come sperato ad inizio anno: undicesimi in classifica con 36 punti, ma con una partita in meno, i Blues...

Chelsea: nome nuovo per la panchina: Per questo sono iniziati a susseguirsi diversi nomi per la panchina del Chelsea nella prossima stagione. Il nome nuovo è quello di Arne Slot, lo riporta Todofichajes. L'attuale tecnico del Feyenoord ...calciomercato

Manchester United e Chelsea al bivio allenatore: ten Hag e Pochettino con l’ombra di De Zerbi: Non solo United e Chelsea su De Zerbi: occhio al Liverpool Date le premesse le due società si starebbero già muovendo per i possibili sostituti, con il nome caldo che sarebbe quello di Roberto De ...footballnews24

Milan, ancora spesa in casa Chelsea: dopo Loftus e Pulisic, un nuovo affare: Il Milan punta il mirino in casa Chelsea per rinforzare la rosa per la prossima stagione: piace un top player in uscita Due pareggi nelle ultime due, 11mo posto con appena 36 punti conquistati in 26 ...milanlive