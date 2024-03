Chanel n° 5 | la fragranza che fece rinascere la voce di Nina Simone

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 5 marzo 2024) Life&People.it Quando nel 1921 Cocodiede vita al più celebre dei profumi non immaginava che, nel corso degli anni, importanti registi avrebbero fatto a gara per dirigere spot pubblicitari sull’iconican. 5 doveva essere un profumo che rispecchiasse l’essenza naturale della donna. Un’ essenza, dunque, pionieristica che secondo madamoiselle Gabrielle avrebbe lanciato una nuova idea di femminilità. Una donna rivoluzionaria, infatti, è stata al centro di tutte le campagne pubblicitarie din.5, ed in particolar modo in quella che riportò alla ribalta ladi. È il 1986 e con il cortometraggio “Monuments”, in meno di un minuto, per l’esattezza 32 secondi, Ridley Scott porta sugli schermi televisivi quel mondo glamour ...